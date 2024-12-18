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Гавриков — о возможной драке в НХЛ: не дай бог, получу травму, бросать не смогу вообще

Гавриков — о возможной драке в НХЛ: не дай бог, получу травму, бросать не смогу вообще
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Российский защитник «Лос-Анджелес Кингз» Владислав Гавриков заявил, что старается избегать драк в НХЛ, чтобы не получить травму.

— Когда от тебя увидим нокаут?
— Мне сначала нужно по пустым научиться попадать. Какой нокаут, подожди. Не дай бог, получу травму, что мне делать потом? Бросать не смогу вообще, даже вверх шайбу выкидывать, — сказал Гавриков в интервью на YouTube-канале «Черкас Атлант».

Ранее Гавриков прокомментировал нокаут от Василия Подколзина в драке с защитником «Нэшвилла» Жереми Лозоном и драку Павла Бучневича с Понтусом Хольмбергом из «Торонто». Всего в НХЛ на счету Гаврикова 174 штрафных минуты в 384 матчах.

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