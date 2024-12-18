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Защитник «Металлурга» Ерёменко покинул площадку на носилках после столкновения с бортом

Защитник «Металлурга» Ерёменко покинул площадку на носилках после столкновения с бортом
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Автомобилистом». Идёт третий период — счёт 4:1 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Петунин (Вовченко, Пресс) – 20:32 (5x4)     2:0 Козлов (Паливко) – 27:57 (4x5)     3:0 Михайлис (Ерёменко, Канцеров) – 36:35 (5x5)     4:0 Акользин (Коробкин, Минулин) – 37:20 (5x5)     4:1 Да Коста (Голышев, Хрипунов) – 44:11 (5x5)     4:2 Голышев (Да Коста, Диц) – 56:41 (6x4)    

В начале третьего периода защитник «Металлурга» Владислав Ерёменко неудачно столкнулся с бортом, упав на лёд после столкновения с форвардом «Автомобилиста» Андреем Обидиным. Игрок обороны магнитогорского клуба не смог самостоятельно подняться со льда и держался за ногу. Ерёменко покинул площадку на носилках при помощи медицинского персонала. Нарушения правил в эпизоде арбитры не усмотрели.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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