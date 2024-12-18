Защитник «Металлурга» Ерёменко покинул площадку на носилках после столкновения с бортом

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Автомобилистом». Идёт третий период — счёт 4:1 в пользу хозяев.

В начале третьего периода защитник «Металлурга» Владислав Ерёменко неудачно столкнулся с бортом, упав на лёд после столкновения с форвардом «Автомобилиста» Андреем Обидиным. Игрок обороны магнитогорского клуба не смог самостоятельно подняться со льда и держался за ногу. Ерёменко покинул площадку на носилках при помощи медицинского персонала. Нарушения правил в эпизоде арбитры не усмотрели.

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