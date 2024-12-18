Защитник «Металлурга» Ерёменко покинул площадку на носилках после столкновения с бортом
Поделиться
В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Автомобилистом». Идёт третий период — счёт 4:1 в пользу хозяев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Петунин (Вовченко, Пресс) – 20:32 (5x4) 2:0 Козлов (Паливко) – 27:57 (4x5) 3:0 Михайлис (Ерёменко, Канцеров) – 36:35 (5x5) 4:0 Акользин (Коробкин, Минулин) – 37:20 (5x5) 4:1 Да Коста (Голышев, Хрипунов) – 44:11 (5x5) 4:2 Голышев (Да Коста, Диц) – 56:41 (6x4)
В начале третьего периода защитник «Металлурга» Владислав Ерёменко неудачно столкнулся с бортом, упав на лёд после столкновения с форвардом «Автомобилиста» Андреем Обидиным. Игрок обороны магнитогорского клуба не смог самостоятельно подняться со льда и держался за ногу. Ерёменко покинул площадку на носилках при помощи медицинского персонала. Нарушения правил в эпизоде арбитры не усмотрели.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Комментарии
- 18 декабря 2024
-
20:20
-
19:50
-
19:30
-
19:21
-
19:17
-
18:55
-
18:53
-
18:45
-
18:30
-
18:21
-
18:05
-
17:50
-
17:41
-
17:30
-
17:10
-
16:50
-
16:15
-
15:45
-
15:27
-
15:12
-
14:48
-
14:34
-
14:15
-
14:00
-
13:46
-
13:29
-
13:13
-
12:55
-
12:42
-
12:30
-
12:18
-
12:05
-
11:54
-
11:40
-
11:29