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Трактор — Динамо Мн, результат матча 18 декабря, счет 1:3, КХЛ 2024-2025

Три передачи Шипачёва помогли минскому «Динамо» обыграть «Трактор» в Челябинске
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В Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и минским «Динамо». Победу одержали гости со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Пышкайло (Горбунов, Шипачёв) – 09:58 (5x5)     1:1 Шабанов (Дронов, Телегин) – 19:29 (5x5)     1:2 Мороз (Шипачёв, Хэмилтон) – 21:24 (5x5)     1:3 Мороз (Шипачёв) – 53:14 (5x5)    

На 10-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Динамо» Никита Пышкайло, которому ассистировали Роман Горбунов и Вадим Шипачёв. «Трактору» удалось сравнять счёт на последней минуте первого периода благодаря голу Максима Шабанова с передач Григория Дронова и Сергея Телегина. Гости вновь вышли вперёд на старте второго периода — отличился Вадим Мороз, которому ассистировали Вадим Шипачёв и Роб Хэмилтон. В третьем периоде Мороз оформил дубль, а Шипачёв отдал третью передачу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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