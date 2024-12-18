Три передачи Шипачёва помогли минскому «Динамо» обыграть «Трактор» в Челябинске

В Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и минским «Динамо». Победу одержали гости со счётом 3:1.
На 10-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Динамо» Никита Пышкайло, которому ассистировали Роман Горбунов и Вадим Шипачёв. «Трактору» удалось сравнять счёт на последней минуте первого периода благодаря голу Максима Шабанова с передач Григория Дронова и Сергея Телегина. Гости вновь вышли вперёд на старте второго периода — отличился Вадим Мороз, которому ассистировали Вадим Шипачёв и Роб Хэмилтон. В третьем периоде Мороз оформил дубль, а Шипачёв отдал третью передачу.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 18 декабря 2024
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