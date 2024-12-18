«Металлург» обыграл «Автомобилист» в первом уральском дерби сезона

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Автомобилистом». Победу одержали хозяева со счётом 4:2.

Решающим отрезком в игре стал второй период, за который магнитогорцы забросили четыре безответные шайбы. Отличились Александр Петунин, Андрей Козлов, Никита Михайлис и Павел Акользин. Гости смогли ответить лишь в третьем периоде, когда счёт размочил Стефан Да Коста. В концовке третьего периода второй гол гостей забил Анатолий Голышев. Примечательно, что стартовый вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин не был заменён после второго периода и доиграл матч до конца.

«Металлург» выиграл первую встречу в текущем сезоне у «Автомобилиста». Команды встречались в полуфинале прошлого плей-офф, где сильнее оказались магнитогорцы в серии из семи матчей.

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