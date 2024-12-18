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Металлург — Автомобилист, результат матча 18 декабря, счет 4:2, КХЛ 2024-2025

«Металлург» обыграл «Автомобилист» в первом уральском дерби сезона
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Автомобилистом». Победу одержали хозяева со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Петунин (Вовченко, Пресс) – 20:32 (5x4)     2:0 Козлов (Паливко) – 27:57 (4x5)     3:0 Михайлис (Ерёменко, Канцеров) – 36:35 (5x5)     4:0 Акользин (Коробкин, Минулин) – 37:20 (5x5)     4:1 Да Коста (Голышев, Хрипунов) – 44:11 (5x5)     4:2 Голышев (Да Коста, Диц) – 56:41 (6x4)    

Решающим отрезком в игре стал второй период, за который магнитогорцы забросили четыре безответные шайбы. Отличились Александр Петунин, Андрей Козлов, Никита Михайлис и Павел Акользин. Гости смогли ответить лишь в третьем периоде, когда счёт размочил Стефан Да Коста. В концовке третьего периода второй гол гостей забил Анатолий Голышев. Примечательно, что стартовый вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин не был заменён после второго периода и доиграл матч до конца.

«Металлург» выиграл первую встречу в текущем сезоне у «Автомобилиста». Команды встречались в полуфинале прошлого плей-офф, где сильнее оказались магнитогорцы в серии из семи матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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