«Остались по-хорошему удивлены». Ротенберг — о встрече с представителями «Монреаля»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал присутствие на матче с «Локомотивом» (2:3) представителей «Монреаля», которые в первую очередь приехали последить за игрой задрафтованного канадским клубом нападающего Ивана Демидова.

«В Санкт-Петербурге в эти дни гостят наши коллеги из «Монреаль Канадиенс»: генеральный менеджер клуба Кент Хьюз, его советник, обладатель Кубка Стэнли и легенда НХЛ Венсан Лекавалье и Николай Бобров, директор скаутинга клуба. Всегда рады гостям! Тем более они проделали большой и сложный путь, чтобы прилететь сюда, посетить «СКА-Арену», встретиться и поговорить лично. Очень уважаю такой подход, это профессионально.

«Монреаль» – старейший и самый титулованный клуб НХЛ, а их стадион до открытия «СКА-Арены» был самой вместительной хоккейной ареной. В своё время я был там: невероятная атмосфера, шикарные болельщики. Город действительно живёт хоккеем, живёт командой. Мнение руководителей такой организации невероятно ценно, к нему стоит прислушиваться. Приятно, что и Хьюз, и Лекавалье остались по-хорошему удивлены «СКА-Ареной»: масштабом, вместимостью, удобством стадиона, атмосферой, которую на трибунах создают наши болельщики.

Очень интересный и полезный диалог, по многим вопросам наше мнение сходится. Самое главное – у нас общий взгляд на важность возвращения нашей страны на международную арену, ведь без матчей Россия – Канада хоккей немыслим. До этого мы продуктивно пообщались летом, созванивались по видеосвязи. Важно сохранять международные связи, следить за трендами, обмениваться опытом – это обязательное условие прогресса», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.