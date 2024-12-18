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ХК «Спартак» заключил просмотровый контракт с нападающим Андреем Чибисовым

ХК «Спартак» заключил просмотровый контракт с нападающим Андреем Чибисовым
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ХК «Спартак» Москва заключил просмотровый контракт с нападающим Андреем Чибисовым, сообщает пресс-служба красно-белых. В ближайшее время Чибисов присоединится к тренировочному процессу в фарм-клубе «Спартака», воскресенском «Химике».

В мае 2023 года 31-летний нападающий перешёл в «Трактор», но не провёл ни одной встречи за челябинцев. Ранее в «Тракторе» заявили, что Чибисов пропустил сезон по медицинским причинам. С ним произошёл несчастный случай, это связано с его здоровьем.

Ранее Андрей Чибисов играл за «Югру», «Ак Барс», «Металлург» и «Виннипег». Всего хоккеист провёл 445 матчей в КХЛ, в которых набрал 182 (81+101) очка. В НХЛ он провёл две встречи, не набрав очков. В составе «Металлурга» в сезоне-2021/2022 форвард выиграл серебряные награды чемпионата КХЛ. Чибисов стал серебряным призёром Олимпиады-2022 в составе сборной России.

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