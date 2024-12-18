Инсайдер НХЛ: в 2019 году мог состояться обмен Никиты Кучерова на Леона Драйзайтля

Инсайдер НХЛ Джефф Марек заявил, что клубы «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Эдмонтон Ойлерз» вели переговоры в 2019 году об обмене суперзвёздных нападающих — Никиты Кучерова и Леона Драйзайтля.

«Мне это подтвердили — проходили переговоры между «Тампой» и «Эдмонтоном», и двумя основными активами сделки были Никита Кучеров и Леон Драйзатль. Это был лишь разговор. Я не уверен, насколько близко они находились к обмену. «Ойлерз» также хотели получить от обмена Энтони Чирелли, но переговоры провалились», — цитирует Марека Sportskeeda.

В тот год «Тампа-Бэй» завершила регулярный сезон на первом месте в НХЛ, но в первом раунде сенсационно уступила «Коламбусу» в четырёх матчах. После этого сезона «Лайтинг» выиграли два Кубка Стэнли и доходили до финала.