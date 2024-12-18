Матч ЦСКА со «Спартаком» будет посвящён 55-летнему юбилею Сергея Фёдорова

Матч ЦСКА со «Спартаком» будет посвящён 55-летнему юбилею Сергея Фёдорова, сообщает пресс-служба армейского клуба. Встреча пройдёт на «ЦСКА-Арене» завтра, 19 декабря. Начало матча — в 19:30 мск.

Хоккеисты ЦСКА выйдут на лёд в специальной форме! Основой для альтернативного комплекта послужила форма ЦСКА образца сезона-1988/1989. Именно в таких свитерах армейцы в 32-й раз в своей истории стали чемпионами страны.

Фото: ХК ЦСКА

Фото: ХК ЦСКА

Перед игрой зрители увидят шоу на льду, а также торжественную церемонию с участием Сергея Викторовича, в ходе которой под своды арены поднимут его именной стяг.

Напомним, Фёдоров возглавлял ЦСКА с 2021 по 2024 год и выиграл с армейским клубом два Кубка Гагарина.