Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Матч ЦСКА со «Спартаком» будет посвящён 55-летнему юбилею Сергея Фёдорова

Матч ЦСКА со «Спартаком» будет посвящён 55-летнему юбилею Сергея Фёдорова
Комментарии

Матч ЦСКА со «Спартаком» будет посвящён 55-летнему юбилею Сергея Фёдорова, сообщает пресс-служба армейского клуба. Встреча пройдёт на «ЦСКА-Арене» завтра, 19 декабря. Начало матча — в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Хоккеисты ЦСКА выйдут на лёд в специальной форме! Основой для альтернативного комплекта послужила форма ЦСКА образца сезона-1988/1989. Именно в таких свитерах армейцы в 32-й раз в своей истории стали чемпионами страны.

Фото: ХК ЦСКА

Фото: ХК ЦСКА

Перед игрой зрители увидят шоу на льду, а также торжественную церемонию с участием Сергея Викторовича, в ходе которой под своды арены поднимут его именной стяг.

Напомним, Фёдоров возглавлял ЦСКА с 2021 по 2024 год и выиграл с армейским клубом два Кубка Гагарина.

Материалы по теме
Новому ЦСКА не нужен «советский хоккей». Команда Воробьёва стала давать результат
Новому ЦСКА не нужен «советский хоккей». Команда Воробьёва стала давать результат
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android