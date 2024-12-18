Нападающий Остап Сафин оценил свой дебютный матч за «Трактор»

Нападающий «Трактора» Остап Сафин прокомментировал поражение в матче с минским «Динамо» (1:3) в своей дебютной игре за челябинский клуб.

— Я думаю, что команда хорошо сыграла. Но нам было тяжело, потому что минчане прессинговали, везде были первыми. Была упорная борьба, но у нас не получилось сравнять счёт, когда играли «6 на 4». Значит, будем больше тренироваться.

— Вы уже провели несколько тренировок с «Трактором». Успели понять требования Бена Гру?

— Да, потихоньку, потому что требования другие, по сравнению с Тольятти. Нужно привыкать и выполнять новые установки. Будем продолжать работать.

— Трибуны Челябинска всегда очень шумные. Как вам атмосфера?

— Атмосфера шикарная. Я всегда, когда здесь играл, замечал даже со скамейки гостей, что в Челябинске болеют очень здорово, поэтому очень приятно было здесь играть.

— Отметили для себя какие-то ключевые отличия от Тольятти в плане инфраструктуры? Поделитесь общими впечатлениями от переезда.

— Пока тяжело сказать, я тут только неделю. Понятно, что город больше, но нет сильно больших различий. Там я тоже много чем занимался, так как был дома, – сказал Сафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.