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Нападающий Остап Сафин оценил свой дебютный матч за «Трактор»

Нападающий Остап Сафин оценил свой дебютный матч за «Трактор»
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Нападающий «Трактора» Остап Сафин прокомментировал поражение в матче с минским «Динамо» (1:3) в своей дебютной игре за челябинский клуб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Пышкайло (Горбунов, Шипачёв) – 09:58 (5x5)     1:1 Шабанов (Дронов, Телегин) – 19:29 (5x5)     1:2 Мороз (Шипачёв, Хэмилтон) – 21:24 (5x5)     1:3 Мороз (Шипачёв) – 53:14 (5x5)    

— Я думаю, что команда хорошо сыграла. Но нам было тяжело, потому что минчане прессинговали, везде были первыми. Была упорная борьба, но у нас не получилось сравнять счёт, когда играли «6 на 4». Значит, будем больше тренироваться.

— Вы уже провели несколько тренировок с «Трактором». Успели понять требования Бена Гру?
— Да, потихоньку, потому что требования другие, по сравнению с Тольятти. Нужно привыкать и выполнять новые установки. Будем продолжать работать.

— Трибуны Челябинска всегда очень шумные. Как вам атмосфера?
— Атмосфера шикарная. Я всегда, когда здесь играл, замечал даже со скамейки гостей, что в Челябинске болеют очень здорово, поэтому очень приятно было здесь играть.

— Отметили для себя какие-то ключевые отличия от Тольятти в плане инфраструктуры? Поделитесь общими впечатлениями от переезда.
— Пока тяжело сказать, я тут только неделю. Понятно, что город больше, но нет сильно больших различий. Там я тоже много чем занимался, так как был дома, – сказал Сафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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