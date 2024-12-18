Разин — о травме Ерёменко: очень тяжёлая ситуация, сложный перелом. Выбыл до конца сезона

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победу в матче с «Автомобилистом» (4:2) и прокомментировал состояние травмированного защитника Владислава Ерёменко. Игрок обороны врезался в борт и покинул площадку на носилках.
— Банально: игра длится 60 минут, а не 40. Придумали себе нервную концовку, потеряли защитника. Как говорится, на ошибках учатся, не хочется повторять таких ошибок больше.
— Так вышло, что на первый план выходят вопросы про здоровье. Есть какая-то предварительная информация по Владу?
— Есть, там очень тяжёлая ситуация, сложный перелом. Хорошо, если он дальше будет играть в хоккей. Он до конца выбыл, я думаю, что до конца сезона.
— После эпизода с Ерёменко не показалось ли вам, что команда эмоционально выпала из игры?
— Был такой провальчик небольшой, смотрелось страшно, очень. Хорошо, что всё хорошо закончилось, — цитирует Разина пресс-служба магнитогорского клуба.
- 18 декабря 2024
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