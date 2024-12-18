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Разин — о травме Ерёменко: очень тяжёлая ситуация, сложный перелом. Выбыл до конца сезона

Разин — о травме Ерёменко: очень тяжёлая ситуация, сложный перелом. Выбыл до конца сезона
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победу в матче с «Автомобилистом» (4:2) и прокомментировал состояние травмированного защитника Владислава Ерёменко. Игрок обороны врезался в борт и покинул площадку на носилках.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Петунин (Вовченко, Пресс) – 20:32 (5x4)     2:0 Козлов (Паливко) – 27:57 (4x5)     3:0 Михайлис (Ерёменко, Канцеров) – 36:35 (5x5)     4:0 Акользин (Коробкин, Минулин) – 37:20 (5x5)     4:1 Да Коста (Голышев, Хрипунов) – 44:11 (5x5)     4:2 Голышев (Да Коста, Диц) – 56:41 (6x4)    

— Банально: игра длится 60 минут, а не 40. Придумали себе нервную концовку, потеряли защитника. Как говорится, на ошибках учатся, не хочется повторять таких ошибок больше.

— Так вышло, что на первый план выходят вопросы про здоровье. Есть какая-то предварительная информация по Владу?
— Есть, там очень тяжёлая ситуация, сложный перелом. Хорошо, если он дальше будет играть в хоккей. Он до конца выбыл, я думаю, что до конца сезона.

— После эпизода с Ерёменко не показалось ли вам, что команда эмоционально выпала из игры?
— Был такой провальчик небольшой, смотрелось страшно, очень. Хорошо, что всё хорошо закончилось, — цитирует Разина пресс-служба магнитогорского клуба.

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