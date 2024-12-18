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Николай Заварухин назвал причины поражения от «Металлурга»

Николай Заварухин назвал причины поражения от «Металлурга»
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин назвал причины поражения в матче с «Металлургом» (2:4), в котором екатеринбургский клуб провалил второй период и проиграл его со счётом 0:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Петунин (Вовченко, Пресс) – 20:32 (5x4)     2:0 Козлов (Паливко) – 27:57 (4x5)     3:0 Михайлис (Ерёменко, Канцеров) – 36:35 (5x5)     4:0 Акользин (Коробкин, Минулин) – 37:20 (5x5)     4:1 Да Коста (Голышев, Хрипунов) – 44:11 (5x5)     4:2 Голышев (Да Коста, Диц) – 56:41 (6x4)    

«Хороший быстрый первый период, соперник нас прессинговал, входили из-под прессинга, имели хорошие моменты с контратак. Можно сказать, что 100-процентные, где-то здорово Кизимов создал момент, отдал партнёру и не забили. Что касается второго периода, соперник реализовал удаление, сыграл перед нашим вратарём и удачно забил. Потеря шайбы на синей линии в большинстве и пропущенный гол, неправильные смены.

Наверное, дисциплина подвела во втором периоде, хотя по броскам практически равно было, соперник использовал свои моменты, уже по третьему периоду добавили и начали играть так, как надо. Своими неоправданными удалениями возможно было вытянуть матч, хороший контроль шайбы, моменты. Вратарь сборной России играл в воротах, не дал нам позволить сделать это», – цитирует Заварухина пресс-служба магнитогорского клуба.

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