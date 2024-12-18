Николай Заварухин назвал причины поражения от «Металлурга»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин назвал причины поражения в матче с «Металлургом» (2:4), в котором екатеринбургский клуб провалил второй период и проиграл его со счётом 0:4.

«Хороший быстрый первый период, соперник нас прессинговал, входили из-под прессинга, имели хорошие моменты с контратак. Можно сказать, что 100-процентные, где-то здорово Кизимов создал момент, отдал партнёру и не забили. Что касается второго периода, соперник реализовал удаление, сыграл перед нашим вратарём и удачно забил. Потеря шайбы на синей линии в большинстве и пропущенный гол, неправильные смены.

Наверное, дисциплина подвела во втором периоде, хотя по броскам практически равно было, соперник использовал свои моменты, уже по третьему периоду добавили и начали играть так, как надо. Своими неоправданными удалениями возможно было вытянуть матч, хороший контроль шайбы, моменты. Вратарь сборной России играл в воротах, не дал нам позволить сделать это», – цитирует Заварухина пресс-служба магнитогорского клуба.