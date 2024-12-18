«Ак Барс» впервые в текущем сезоне выиграл «зелёное дерби» у «Салавата Юлаева»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». Победу в «зелёном дерби» одержали казанцы со счётом 3:2.

На третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Ак Барса» Артур Бровкин с передачи Митчелла Миллера. В начале второго периода казанцы забросили две быстрые шайбы и увеличили разрыв в счёте до трёх голов. Отличились Кирилл Семёнов и Никита Дыняк. В середине второго периода Владислав Ефремов размочил счёт, а на старте третьей двацатиминутки Александр Шаров сократил отставание в счёте до минимума.

Таким образом, «Ак Барс» впервые в сезоне стал победителем «зелёного дерби». Ранее две победы одержал «Салават Юлаев».