Три передачи Аймурзина помогли «Северстали» нанести «Сочи» шестое поражение подряд

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и «Сочи». Победу одержали хозяева со счётом 4:2.

Тремя результативными передачами отметился нападающий «Северстали» Данил Аймурзин. По голу и результативной передаче на свой счёт записали форварды череповецкой команды Никита Коростелёв и Кирилл Пилипенко. В составе сочинского клуба отличились Денис Венгрыжановский и Андрей Никонов, реализовавший буллит в третьем периоде.

«Северсталь» одержала третью победу подряд, а сочинский клуб потерпел шестое поражение кряду.