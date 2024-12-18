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Три передачи Аймурзина помогли «Северстали» нанести «Сочи» шестое поражение подряд

Три передачи Аймурзина помогли «Северстали» нанести «Сочи» шестое поражение подряд
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и «Сочи». Победу одержали хозяева со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Дыбленко (Аймурзин) – 16:20 (5x5)     2:0 Коростелёв (Пилипенко, Аймурзин) – 27:51 (5x4)     3:0 Пилипенко (Буренов) – 28:48 (5x4)     3:1 Никонов – 43:01     4:1 Лишка (Коростелёв, Аймурзин) – 48:11 (5x4)     4:2 Венгрыжановский (Манухов, Попов) – 49:00 (5x5)    

Тремя результативными передачами отметился нападающий «Северстали» Данил Аймурзин. По голу и результативной передаче на свой счёт записали форварды череповецкой команды Никита Коростелёв и Кирилл Пилипенко. В составе сочинского клуба отличились Денис Венгрыжановский и Андрей Никонов, реализовавший буллит в третьем периоде.

«Северсталь» одержала третью победу подряд, а сочинский клуб потерпел шестое поражение кряду.

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