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Квартальнов — о победе над «Трактором»: Демченко помог добыть очки, взял пару мёртвых шайб

Квартальнов — о победе над «Трактором»: Демченко помог добыть очки, взял пару мёртвых шайб
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Главный тренер «Динамо» Минск Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Трактором» (3:1) и заявил, что дебютный матч голкипера Василия Демченко за белорусский клуб получился очень удачным.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Пышкайло (Горбунов, Шипачёв) – 09:58 (5x5)     1:1 Шабанов (Дронов, Телегин) – 19:29 (5x5)     1:2 Мороз (Шипачёв, Хэмилтон) – 21:24 (5x5)     1:3 Мороз (Шипачёв) – 53:14 (5x5)    

«Мы провели хороший матч. Была пара негативных вещей — гол в конце первого периода и проблема в конце второго. Вася Демченко помог нам добыть два очка. Он дал нам шанс победить, взял пару мёртвых шайб. Я был в национальной команде, а он готовился с другими тренерами. Мы немного рисковали, так как впервые все вместе потренировались только вчера. Плюс в том, что у нас много ребят было в сборной, и они имели игровой тонус», – цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

Отметим, что Демченко является воспитанником челябинского хоккея и начинал в «Тракторе» карьеру в КХЛ.

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