Квартальнов — о победе над «Трактором»: Демченко помог добыть очки, взял пару мёртвых шайб

Главный тренер «Динамо» Минск Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Трактором» (3:1) и заявил, что дебютный матч голкипера Василия Демченко за белорусский клуб получился очень удачным.
«Мы провели хороший матч. Была пара негативных вещей — гол в конце первого периода и проблема в конце второго. Вася Демченко помог нам добыть два очка. Он дал нам шанс победить, взял пару мёртвых шайб. Я был в национальной команде, а он готовился с другими тренерами. Мы немного рисковали, так как впервые все вместе потренировались только вчера. Плюс в том, что у нас много ребят было в сборной, и они имели игровой тонус», – цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.
Отметим, что Демченко является воспитанником челябинского хоккея и начинал в «Тракторе» карьеру в КХЛ.
- 18 декабря 2024
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