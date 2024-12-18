«Мы на льду были несколько «ржавыми». Гру оценил поражение от минского «Динамо»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:3) и заявил, что пауза в чемпионате повлияла на физическое состояние хоккеистов, которые немного выпали из игрового ритма.

«Без сомнений видно, что мы на льду были несколько «ржавыми», нам не хватило исполнительности и реализации. Такое ощущение, что поздно включились в игру. Несмотря на то, что сняли вратаря, не смогли забить гол. Я уверен на сто процентов, что команде нужен был этот отдых. Если б позволяло расписание, то я бы дал не неделю, а десять дней. Стоило ожидать, что после такого перерыва будет некая «ржавость», но в этом матче мы видели отличные комбинации, например, от Максима Шабанова.

Я ожидал такое состояние команды, его нужно просто переработать. Я не жалею о том, что дал столько выходных. Игрокам нужно было это время, чтобы заново завести свой «двигатель», потому что сезон долгий», – цитирует Гру пресс-служба КХЛ.