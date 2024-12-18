Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы на льду были несколько «ржавыми». Гру оценил поражение от минского «Динамо»

«Мы на льду были несколько «ржавыми». Гру оценил поражение от минского «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:3) и заявил, что пауза в чемпионате повлияла на физическое состояние хоккеистов, которые немного выпали из игрового ритма.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Пышкайло (Горбунов, Шипачёв) – 09:58 (5x5)     1:1 Шабанов (Дронов, Телегин) – 19:29 (5x5)     1:2 Мороз (Шипачёв, Хэмилтон) – 21:24 (5x5)     1:3 Мороз (Шипачёв) – 53:14 (5x5)    

«Без сомнений видно, что мы на льду были несколько «ржавыми», нам не хватило исполнительности и реализации. Такое ощущение, что поздно включились в игру. Несмотря на то, что сняли вратаря, не смогли забить гол. Я уверен на сто процентов, что команде нужен был этот отдых. Если б позволяло расписание, то я бы дал не неделю, а десять дней. Стоило ожидать, что после такого перерыва будет некая «ржавость», но в этом матче мы видели отличные комбинации, например, от Максима Шабанова.

Я ожидал такое состояние команды, его нужно просто переработать. Я не жалею о том, что дал столько выходных. Игрокам нужно было это время, чтобы заново завести свой «двигатель», потому что сезон долгий», – цитирует Гру пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
Видео
Три передачи Шипачёва помогли минскому «Динамо» обыграть «Трактор» в Челябинске
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android