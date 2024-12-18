Гру рассказал, почему форвард «Трактора» Робинсон пропустил матч с минским «Динамо»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру заявил, что американский хоккеист Чарльз Робинсон получил травму пальца на тренировке и не смог принять участие в матче с минским «Динамо» (1:3).

«Бадди Робинсон, к сожалению, повредил большой палец на тренировке, у него перелом. Он выбыл примерно на 10-14 дней, такое неудачное стечение обстоятельств», – цитирует Гру пресс-служба КХЛ.

В текущем сезоне 33-летний нападающий провёл 31 встречу и набрал в них 10 очков — забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач. Всего в КХЛ на счету силового форварда 97 матчей, в которых Робинсон набрал 32 (19+13) очка.