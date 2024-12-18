Гру рассказал, почему форвард «Трактора» Робинсон пропустил матч с минским «Динамо»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру заявил, что американский хоккеист Чарльз Робинсон получил травму пальца на тренировке и не смог принять участие в матче с минским «Динамо» (1:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Пышкайло (Горбунов, Шипачёв) – 09:58 (5x5) 1:1 Шабанов (Дронов, Телегин) – 19:29 (5x5) 1:2 Мороз (Шипачёв, Хэмилтон) – 21:24 (5x5) 1:3 Мороз (Шипачёв) – 53:14 (5x5)
«Бадди Робинсон, к сожалению, повредил большой палец на тренировке, у него перелом. Он выбыл примерно на 10-14 дней, такое неудачное стечение обстоятельств», – цитирует Гру пресс-служба КХЛ.
В текущем сезоне 33-летний нападающий провёл 31 встречу и набрал в них 10 очков — забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач. Всего в КХЛ на счету силового форварда 97 матчей, в которых Робинсон набрал 32 (19+13) очка.
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