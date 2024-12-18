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Гатиятулин рассказал, как игрокам «Ак Барса» удалось сдержать легионеров «Салавата Юлаева»

Гатиятулин рассказал, как игрокам «Ак Барса» удалось сдержать легионеров «Салавата Юлаева»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2) в третьем «зелёном дерби» сезона и рассказал, за счёт чего команде удалось сдержать легионеров соперника, которые остались без набранных очков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Бровкин (Миллер) – 02:59 (5x5)     2:0 Семёнов (Галимов) – 22:38 (5x5)     3:0 Дыняк (Миллер, Кателевский) – 25:45 (5x5)     3:1 Ефремов (Горшков) – 31:22 (5x5)     3:2 Шаров (Ян) – 41:05 (5x5)    

«Хороший матч, после двух поражений в Уфе хотелось порадовать наших болельщиков, сегодня это удалось. Ребята вышли с хорошим настроем и эмоциями, играли с первой до последней минуты. Хочу вновь поблагодарить болельщиков, атмосфера была просто шикарная.

– После второй пропущенной шайбы команда стала действовать осторожнее. Это следствие быстрого гола?
– Мы в обоих перерывах говорили, что сопернику нужно отыгрываться, он будет играть активно, и важно нам не допускать ошибок, не делать подарки. Но нас за эти ошибки наказали. Дальше нужно было сыграть по счёту, что ребята, в принципе, выполнили.

– Сегодня 0 очков набрали легионеры «Салавата Юлаева». Было ли задание сыграть против них особенно внимательно?
– Мы всегда готовимся в первую очередь от себя, от своей игры. Но, конечно, разбираем соперников и акцентируем внимание игроков на лидерах команд, объясняем, как лучше против них действовать. Мы так делаем перед каждой игрой. Наверное, таким мастеровитым игрокам нужно давать меньше времени. Просили сыграть плотнее, понаглее, пожёстче, — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

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