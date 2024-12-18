Козлов — о поражении от «Ак Барса»: нам нужно быть более уверенными в завершении атак

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (2:3) и прокомментировал отсутствие набранных очков у иностранных хоккеистов уфимской команды.

– Я считаю, что мы провели хороший матч, слышали поддержку наших болельщиков на трибунах. Нам нужно быть более уверенными в завершении атак.

– Сегодня легионеры команды не набрали ни одного очка. Для вас это о чём-то говорит?

– Такое бывает. Саша Хмелевский и Нэйтан Тодд отыграли на Кубке Первого канала. Ливо с Ремпалом, я считаю, провели хороший матч.

– Что вы имели в виду про то, что нужно быть увереннее в завершении?

– Бывают в хоккее ситуации, когда ты либо надеешься, что забьёшь, либо уверен, что шайба зайдёт в ворота. Хотелось бы, чтобы игроки знали, что она зайдёт туда, куда они её бросят, — цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.