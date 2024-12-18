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Козлов — о поражении от «Ак Барса»: нам нужно быть более уверенными в завершении атак

Козлов — о поражении от «Ак Барса»: нам нужно быть более уверенными в завершении атак
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (2:3) и прокомментировал отсутствие набранных очков у иностранных хоккеистов уфимской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Бровкин (Миллер) – 02:59 (5x5)     2:0 Семёнов (Галимов) – 22:38 (5x5)     3:0 Дыняк (Миллер, Кателевский) – 25:45 (5x5)     3:1 Ефремов (Горшков) – 31:22 (5x5)     3:2 Шаров (Ян) – 41:05 (5x5)    

– Я считаю, что мы провели хороший матч, слышали поддержку наших болельщиков на трибунах. Нам нужно быть более уверенными в завершении атак.

– Сегодня легионеры команды не набрали ни одного очка. Для вас это о чём-то говорит?
– Такое бывает. Саша Хмелевский и Нэйтан Тодд отыграли на Кубке Первого канала. Ливо с Ремпалом, я считаю, провели хороший матч.

– Что вы имели в виду про то, что нужно быть увереннее в завершении?
– Бывают в хоккее ситуации, когда ты либо надеешься, что забьёшь, либо уверен, что шайба зайдёт в ворота. Хотелось бы, чтобы игроки знали, что она зайдёт туда, куда они её бросят, — цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.

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