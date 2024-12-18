Форвард «Ак Барса» ответил на вопрос, насколько было важно обыграть «Салават Юлаев»

Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк поделился эмоциями от победы над «Салаватом Юлаевым» (3:2) и ответил на вопрос насколько было важно обыграть принципиального соперника в «зелёном дерби».
– Победили и хорошо, команда полностью отдавалась. Сначала было сумбурно, но мы взяли себя в руки, да и Амир Мифтахов нас подтащил, а трибуны гнали вперёд.
– Как в паузу готовились к этой игре?
– Мы разобрали наши ошибки, которые не позволили выиграть нам в прошлых матчах дерби. Думаю, что это произвело впечатление на ребят, и мы сегодня показали нашу работу над ними.
– Насколько важно было сегодня победить у «Салавата Юлаева»?
– Всегда важно побеждать. Без разницы, с Уфой или любой другой командой, мы всегда хотим находиться на вершине таблицы и всё время побеждать, — цитирует Дыняка пресс-служба клуба.
- 18 декабря 2024
-
23:30
-
23:15
-
23:05
-
22:50
-
22:30
-
22:15
-
21:55
-
21:46
-
21:42
-
21:20
-
21:19
-
21:05
-
21:00
-
20:40
-
20:20
-
19:50
-
19:30
-
19:21
-
19:17
-
18:55
-
18:53
-
18:45
-
18:30
-
18:21
-
18:05
-
17:50
-
17:41
-
17:30
-
17:10
-
16:50
-
16:15
-
15:45
-
15:27
-
15:12
-
14:48