Форвард «Ак Барса» ответил на вопрос, насколько было важно обыграть «Салават Юлаев»

Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк поделился эмоциями от победы над «Салаватом Юлаевым» (3:2) и ответил на вопрос насколько было важно обыграть принципиального соперника в «зелёном дерби».

– Победили и хорошо, команда полностью отдавалась. Сначала было сумбурно, но мы взяли себя в руки, да и Амир Мифтахов нас подтащил, а трибуны гнали вперёд.

– Как в паузу готовились к этой игре?

– Мы разобрали наши ошибки, которые не позволили выиграть нам в прошлых матчах дерби. Думаю, что это произвело впечатление на ребят, и мы сегодня показали нашу работу над ними.

– Насколько важно было сегодня победить у «Салавата Юлаева»?

– Всегда важно побеждать. Без разницы, с Уфой или любой другой командой, мы всегда хотим находиться на вершине таблицы и всё время побеждать, — цитирует Дыняка пресс-служба клуба.