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Форвард «Ак Барса» ответил на вопрос, насколько было важно обыграть «Салават Юлаев»

Форвард «Ак Барса» ответил на вопрос, насколько было важно обыграть «Салават Юлаев»
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Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк поделился эмоциями от победы над «Салаватом Юлаевым» (3:2) и ответил на вопрос насколько было важно обыграть принципиального соперника в «зелёном дерби».

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Бровкин (Миллер) – 02:59 (5x5)     2:0 Семёнов (Галимов) – 22:38 (5x5)     3:0 Дыняк (Миллер, Кателевский) – 25:45 (5x5)     3:1 Ефремов (Горшков) – 31:22 (5x5)     3:2 Шаров (Ян) – 41:05 (5x5)    

– Победили и хорошо, команда полностью отдавалась. Сначала было сумбурно, но мы взяли себя в руки, да и Амир Мифтахов нас подтащил, а трибуны гнали вперёд.

– Как в паузу готовились к этой игре?
– Мы разобрали наши ошибки, которые не позволили выиграть нам в прошлых матчах дерби. Думаю, что это произвело впечатление на ребят, и мы сегодня показали нашу работу над ними.

– Насколько важно было сегодня победить у «Салавата Юлаева»?
– Всегда важно побеждать. Без разницы, с Уфой или любой другой командой, мы всегда хотим находиться на вершине таблицы и всё время побеждать, — цитирует Дыняка пресс-служба клуба.

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