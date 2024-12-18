Инсайдер НХЛ рассказал, на какой контракт сможет претендовать Микко Рантанен

Инсайдер НХЛ Дэвид Паньотта рассказал, на какой контракт сможет претендовать нападающий «Колорадо» Микко Рантанен в случае его выхода на рынок свободных агентов следующим летом. По действующему контракту, истекающему по окончании сезона, его зарплата составляет $ 9,25 млн.

«Сможет ли зарплата в $14 млн на восемь лет заставить Микка Рантанена остаться в «Эвеланш»? Звучит так, будто это отправная точка, от которой он будет отталкиваться как свободный агент, если выйдет на рынок 1 июля», – цитирует Паньотту The Fourth Period.

В текущем сезоне Рантанен провёл 33 матча, в которых набрал 47 очков — забросил 18 шайб и отдал 29 результативных передач.