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Инсайдер НХЛ назвал игрока «Миннесоты», которого клуб готов обменять в межсезонье

Инсайдер НХЛ назвал игрока «Миннесоты», которого клуб готов обменять в межсезонье
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Инсайдер НХЛ Дэвид Паньотта заявил, что «Миннесота» может обменять нападающего Марко Росси в следующее межсезонье.

«Это может быть чем-то, за чем стоит следить в межсезонье, так как я был бы весьма удивлён, если бы переход произошёл в середине сезона. Слухи в лиге говорят о том, что „Уайлд“ всё ещё готовы выслушать предложения за форварда Марко Росси. Ещё ничего не решено, но, как я сообщал в прошлом сезоне, Билл Герин был готов рассматривать предложения по Росси, и это, похоже, всё ещё так. Но учитывая, насколько хорошо играет клуб, нет нужды возиться с этим. Росси имеет право стать ограниченно свободным агентом следующим летом», – цитирует Паньотту The Fourth Period.

В текущем сезоне на счету Росси 25 (11+14) очков в 31 матче.

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