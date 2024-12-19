Защитник «Вашингтона» раскритиковал игру команды после поражения в матче с «Чикаго»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (2:3).

«Я думаю, что даже с нашим преимуществом мы играли недостаточно хорошо. У нас было два действительно хороших индивидуальных момента, а остальное было просто небрежно. В целом, я не думаю, что мы играли очень хорошо. Казалось, что мы немного разбиты, немного дезориентированы, и это была не наша обычная игра.

Если бы мы играли хотя бы близко к тому, как мы обычно играем с преимуществом в два гола, игра сложилась бы совсем по-другому. Но мы этого не сделали, и в итоге оставили себе шанс на неприятности», — приводит слова Карлсона официальный сайт «Вашингтона».

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Каролиной Харрикейнз».

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