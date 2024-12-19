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«Рейнджерс» обменяли нападающего Каапо Какко в «Сиэтл»

«Рейнджерс» обменяли нападающего Каапо Какко в «Сиэтл»
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«Нью-Йорк Рейнджерс» обменял нападающего Каапо Какко в «Сиэтл Кракен» на защитника Уилла Боргена и выборы в третьем и шестом раундах на драфте 2025 года, сообщается на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне Какко принял участие в 30 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив четыре гола и десять результативных передач при коэффициенте полезности «+9».

Всего за карьеру в лиге на счету форварда 61 гол и 70 результативных передач в 330 матчах.

На данный момент «Рейнджерс» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 31 очко.

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