«Рейнджерс» обменяли нападающего Каапо Какко в «Сиэтл»

«Нью-Йорк Рейнджерс» обменял нападающего Каапо Какко в «Сиэтл Кракен» на защитника Уилла Боргена и выборы в третьем и шестом раундах на драфте 2025 года, сообщается на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне Какко принял участие в 30 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив четыре гола и десять результативных передач при коэффициенте полезности «+9».

Всего за карьеру в лиге на счету форварда 61 гол и 70 результативных передач в 330 матчах.

На данный момент «Рейнджерс» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 31 очко.

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