«Детройт» с Тарасенко обыграл «Филадельфию» в матче с 10 голами. У — Мичкова «-2»

В ночь с 18 на 19 декабря мск на льду «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Филадельфия Флайерз». Победу со счётом 6:4 одержали хозяева.
В составе победителей голами отличились Джей Ти Комфер (1+1), Алекс Дебринкэт, Майкл Расмуссен, Джо Велено, Патрик Кейн (1+1) и Лукас Рэймонд (1+1). Российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко завершил встречу без результативных действий.
За гостей забивали Трэвис Конечны, Ноа Кейтс, Райан Пилинг и Оуэн Типпетт. Россияне Егор Замула и Матвей Мичков голевыми действиями не отметились. Мичков завершил игру с показателем полезности «-2».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В следующем матче «Детройт» сыграет дома с «Монреаль Канадиенс» 21 декабря. «Филадельфия», в свою очередь, проведёт встречу на своём льду с «Лос-Анджелес Кингз» 20 декабря.
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