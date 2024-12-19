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Детройт Ред Уингз — Филадельфия Флайерз, результат матча 19 декабря 2024, счёт 6:4, НХЛ 2024/2025

«Детройт» с Тарасенко обыграл «Филадельфию» в матче с 10 голами. У — Мичкова «-2»
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В ночь с 18 на 19 декабря мск на льду «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Филадельфия Флайерз». Победу со счётом 6:4 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2024, четверг. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
6 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Конечны (Фараби, Кутюрье) – 01:06     1:1 Комфер (Ларкин, Рэймонд) – 18:19 (pp)     2:1 Дебринкэт (Кейн) – 30:15     2:2 Кейтс (Фёрстер, Силер) – 30:40     3:2 Расмуссен (Комфер) – 36:05     4:2 Велено (Фишер) – 37:27     4:3 Пилинг (Кутюрье, Санхайм) – 43:50     4:4 Типпетт (Лотон, Драйсдейл) – 45:39     5:4 Кейн (Зайдер) – 47:22     6:4 Рэймонд (Ларкин) – 58:48    

В составе победителей голами отличились Джей Ти Комфер (1+1), Алекс Дебринкэт, Майкл Расмуссен, Джо Велено, Патрик Кейн (1+1) и Лукас Рэймонд (1+1). Российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко завершил встречу без результативных действий.

За гостей забивали Трэвис Конечны, Ноа Кейтс, Райан Пилинг и Оуэн Типпетт. Россияне Егор Замула и Матвей Мичков голевыми действиями не отметились. Мичков завершил игру с показателем полезности «-2».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Детройт» сыграет дома с «Монреаль Канадиенс» 21 декабря. «Филадельфия», в свою очередь, проведёт встречу на своём льду с «Лос-Анджелес Кингз» 20 декабря.

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