«Гол+пас» Дадонова не помог «Далласу» избежать домашнего поражения от «Торонто»

В ночь с 18 на 19 декабря мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Даллас Старз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Гости одержали волевую победу со счётом 5:3.
В составе хозяев площадки заброшенной шайбой и результативной передачей отметился российский нападающий Евгений Дадонов, на счету которого второй гол «Далласа» на первой минуте второго периода и ассист на третий гол на 58-й минуте. Отличились также Сэм Стил и Колин Блэквелл из «Старз» и Макс Доми, Вильям Нюландер (дубль), Николас Робертсон и Бобби Макманн в составе «Торонто».
«Даллас» с 38 очками в 31 матче занимает пятую строчку в таблице Западной конференции. «Мэйпл Лифс» выиграли в четвёртый раз в пяти последних встречах, набрали 42 очка в 32 играх и поднялись на третье место на Востоке.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
- 19 декабря 2024
-
07:05
-
06:55
-
06:40
-
06:29
-
06:29
-
06:13
-
05:59
-
05:47
-
04:48
-
03:40
- 18 декабря 2024
-
23:50
-
23:30
-
23:15
-
23:05
-
22:50
-
22:30
-
22:15
-
21:55
-
21:46
-
21:42
-
21:20
-
21:19
-
21:05
-
21:00
-
20:40
-
20:20
-
19:50
-
19:30
-
19:21
-
19:17
-
18:55
-
18:53
-
18:45
-
18:30
-
18:21