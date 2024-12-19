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Даллас Старз — Торонто Мэйпл Лифс, результат матча 19 декабря 2024, счет 3:5, НХЛ 2024-2025

«Гол+пас» Дадонова не помог «Далласу» избежать домашнего поражения от «Торонто»
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В ночь с 18 на 19 декабря мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Даллас Старз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Гости одержали волевую победу со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Стил (Бек, Стэнковен) – 05:14     1:1 Доми (Райлли) – 06:13     2:1 Дадонов (Джонстон, Бенн) – 20:22     2:2 Нюландер (Мэттьюс, Марнер) – 25:15     2:3 Робертсон – 25:31     2:4 Макманн (Робертсон) – 31:01     3:4 Блэквелл (Дадонов, Хейсканен) – 57:44     3:5 Нюландер (Таварес) – 58:17    

В составе хозяев площадки заброшенной шайбой и результативной передачей отметился российский нападающий Евгений Дадонов, на счету которого второй гол «Далласа» на первой минуте второго периода и ассист на третий гол на 58-й минуте. Отличились также Сэм Стил и Колин Блэквелл из «Старз» и Макс Доми, Вильям Нюландер (дубль), Николас Робертсон и Бобби Макманн в составе «Торонто».

«Даллас» с 38 очками в 31 матче занимает пятую строчку в таблице Западной конференции. «Мэйпл Лифс» выиграли в четвёртый раз в пяти последних встречах, набрали 42 очка в 32 играх и поднялись на третье место на Востоке.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
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