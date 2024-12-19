«Гол+пас» Дадонова не помог «Далласу» избежать домашнего поражения от «Торонто»

В ночь с 18 на 19 декабря мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Даллас Старз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Гости одержали волевую победу со счётом 5:3.

В составе хозяев площадки заброшенной шайбой и результативной передачей отметился российский нападающий Евгений Дадонов, на счету которого второй гол «Далласа» на первой минуте второго периода и ассист на третий гол на 58-й минуте. Отличились также Сэм Стил и Колин Блэквелл из «Старз» и Макс Доми, Вильям Нюландер (дубль), Николас Робертсон и Бобби Макманн в составе «Торонто».

«Даллас» с 38 очками в 31 матче занимает пятую строчку в таблице Западной конференции. «Мэйпл Лифс» выиграли в четвёртый раз в пяти последних встречах, набрали 42 очка в 32 играх и поднялись на третье место на Востоке.

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