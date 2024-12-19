Патрик Кейн стал четвёртым в истории НХЛ по победным голам среди игроков, родившихся в США
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В ночь с 18 на 19 декабря мск на льду «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Филадельфия Флайерз». Победу со счётом 6:4 одержали хозяева.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2024, четверг. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
6 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Конечны (Фараби, Кутюрье) – 01:06 1:1 Комфер (Ларкин, Рэймонд) – 18:19 (pp) 2:1 Дебринкэт (Кейн) – 30:15 2:2 Кейтс (Фёрстер, Силер) – 30:40 3:2 Расмуссен (Комфер) – 36:05 4:2 Велено (Фишер) – 37:27 4:3 Пилинг (Кутюрье, Санхайм) – 43:50 4:4 Типпетт (Лотон, Драйсдейл) – 45:39 5:4 Кейн (Зайдер) – 47:22 6:4 Рэймонд (Ларкин) – 58:48
Автором победной шайбы стал отличившийся на 48-й минуте нападающий хозяев Патрик Кейн. 36-летний форвард в 78-й за карьеру в НХЛ забросил решаюшую шайбу в матче. Благодааря этому Кейн стал четвёртым в истории НХЛ по победным голам среди игроков, родившихся в США.
Сегодня Патрик превзошёл показатель Билла Герина (77). Выше в национальном рейтинге располагаются только Майк Модано (92), Джереми Рёник (92) и Зак Паризе (83).
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