Патрик Кейн стал четвёртым в истории НХЛ по победным голам среди игроков, родившихся в США

В ночь с 18 на 19 декабря мск на льду «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Филадельфия Флайерз». Победу со счётом 6:4 одержали хозяева.

Автором победной шайбы стал отличившийся на 48-й минуте нападающий хозяев Патрик Кейн. 36-летний форвард в 78-й за карьеру в НХЛ забросил решаюшую шайбу в матче. Благодааря этому Кейн стал четвёртым в истории НХЛ по победным голам среди игроков, родившихся в США.

Сегодня Патрик превзошёл показатель Билла Герина (77). Выше в национальном рейтинге располагаются только Майк Модано (92), Джереми Рёник (92) и Зак Паризе (83).