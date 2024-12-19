Евгений Дадонов признан НХЛ третьей звездой матча «Даллас» — «Торонто»

Российский нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов был признан экспертами НХЛ третьей звездой матча регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:5), который завершился в Далласе в ночь с 18 на 19 декабря мск. На счету Дадонова в этой игре заброшенная шайба и результатная передача.

Остальные звёзды матча представляют «Торонто». Статус первой получил американский голкипер гостей Джозеф Уолл, на счету которого 38 отражённых бросков из 41 в створ (92,68%). Второй звездой встречи стал американский нападающий «кленовых листьев» Николас Робертсон, который так же, как и Евгений Дадонов, оформил «гол+пас».

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