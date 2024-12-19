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Евгений Дадонов признан НХЛ третьей звездой матча «Даллас» — «Торонто»

Евгений Дадонов признан НХЛ третьей звездой матча «Даллас» — «Торонто»
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Российский нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов был признан экспертами НХЛ третьей звездой матча регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:5), который завершился в Далласе в ночь с 18 на 19 декабря мск. На счету Дадонова в этой игре заброшенная шайба и результатная передача.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Стил (Бек, Стэнковен) – 05:14     1:1 Доми (Райлли) – 06:13     2:1 Дадонов (Джонстон, Бенн) – 20:22     2:2 Нюландер (Мэттьюс, Марнер) – 25:15     2:3 Робертсон – 25:31     2:4 Макманн (Робертсон) – 31:01     3:4 Блэквелл (Дадонов, Хейсканен) – 57:44     3:5 Нюландер (Таварес) – 58:17    

Остальные звёзды матча представляют «Торонто». Статус первой получил американский голкипер гостей Джозеф Уолл, на счету которого 38 отражённых бросков из 41 в створ (92,68%). Второй звездой встречи стал американский нападающий «кленовых листьев» Николас Робертсон, который так же, как и Евгений Дадонов, оформил «гол+пас».

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