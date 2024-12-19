Кирилл Капризов поразил ворота Сергея Бобровского в матче НХЛ, но его гол был отменён

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимает «Флориду Пантерз». В ходе первого периода гости впереди со счётом 1:0.

При этом в середине отрезка хозяева поразили ворота голкипера гостей Сергея Бобровского — отличился нападающий Кирилл Капризов. Российский форвард удачно сыграл на подправлении после броска защитника Деклана Чисхольма.

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Однако главный тренер «Пантерз» Пол Морис взял тренерский запрос на помеху Бобровскому, и после короткого видеопросмотра арбитры Джон Макисаак и Келли Сазерленд взятие ворот отменили по причине того, что нападающий «дикарей» Марко Росси атаковал российского голкипера.

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