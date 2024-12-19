Кирилл Капризов поразил ворота Сергея Бобровского в матче НХЛ, но его гол был отменён
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимает «Флориду Пантерз». В ходе первого периода гости впереди со счётом 1:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2024, четверг. 05:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
2-й период
1 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Экблад (Боквист, Самоскевич) – 03:48 1:1 Росси (Капризов, Болди) – 16:11 (pp) 1:2 Самоскевич (Экблад) – 18:14
При этом в середине отрезка хозяева поразили ворота голкипера гостей Сергея Бобровского — отличился нападающий Кирилл Капризов. Российский форвард удачно сыграл на подправлении после броска защитника Деклана Чисхольма.
Однако главный тренер «Пантерз» Пол Морис взял тренерский запрос на помеху Бобровскому, и после короткого видеопросмотра арбитры Джон Макисаак и Келли Сазерленд взятие ворот отменили по причине того, что нападающий «дикарей» Марко Росси атаковал российского голкипера.
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