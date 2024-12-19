Флёри вышел на чистое третье место среди голкиперов в истории НХЛ по матчам в старте
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимает «Флориду Пантерз». После первого периода гости впереди со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2024, четверг. 05:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
2-й период
1 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Экблад (Боквист, Самоскевич) – 03:48 1:1 Росси (Капризов, Болди) – 16:11 (pp) 1:2 Самоскевич (Экблад) – 18:14
Ворота «Миннесоты» в этом матче защищает канадский голкипер Марк-Андре Флёри. 40-летний голкипер в 1004-й раз за карьеру в НХЛ вышел на игру в стартовом составе, что отныне является третьим результатом среди голкиперов в истории североамериканской лиги. Сегодня Марк-Андре превзошёл показатель Патрика Руа (1003 старта).
Рекорд НХЛ принадлежит Мартину Бродо (1251 матч с первых минут), на втором же месте располагается Роберто Луонго (1014). Напомним, что по словам самого Флёри, этот сезон является для него последним в НХЛ.
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