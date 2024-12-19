«Сан-Хосе» вызвал Аскарова из АХЛ. Ранее чешский голкипер получил травму и выбыл из строя

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» вызвал российского голкипера Ярослава Аскарова из своего фарма в АХЛ.

22-летний россиянин провёл два матча за «Шаркс» в регулярном чемпионате НХЛ в текущем сезоне, одержав одну победу и пропустив четыре гола.

Ранее в результате обмена с «Колорадо» состав «Шаркс» пополнил голкипер Александр Георгиев. 28-летний голкипер уже провёл два матча за «Сан-Хосе», одержав одну победу и пропустив семь голов. При этом вызов Аскарова в основу никак не связан с игровыми кондициями Георгиева.

Накануне стало известно, что чешский голкипер «акул» Витек Ванечек получил травму верхней части тела, вследствие которой выбыл из строя на довольно продолжительное время. Официально срок возвращения Ванечека оценивается как с недели на неделю.