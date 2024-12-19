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«Нэшвилл» и «Монреаль» совершили обмен защитниками

«Нэшвилл» и «Монреаль» совершили обмен защитниками
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Клубы Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» и «Монреаль Канадиенс» совершили обмен игроками без использования драфт-пиков. Стан канадской команды пополнил защитник Александр Каррье, в обратном направлении отправился защитник Джастин Бэррон.

В нынешнем сезоне 23-летний Бэррон провёл за «Монреаль» 17 матчей, в которых забросил одну шайбу при показателе полезности «-4» и 8 минутах штрафного времени. В среднем за матч Джастин проводил на льду 14 минут 42 секунды.

В свою очередь, 28-летний Каррье в текущей регулярке отыграл за «Нэшвилл» 28 матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал шесть результативных передач при показателе полезности «-14» и 12 минутах штрафного времени. В среднем за матч Александр проводил на льду 20 минут 7 секунд.

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