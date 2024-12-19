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Хоккейный клуб «Спартак» поместил канадского форварда в список отказов

Хоккейный клуб «Спартак» поместил канадского форварда в список отказов
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«Спартак» поместил нападающего Уилла Биттена в список отказов, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне 26-летний канадец дебютировал в КХЛ. Он принял участие в 21 матче регулярного чемпионата, забросив одну шайбу и сделав четыре результативные передачи при показателе полезности «-4» и отсутствии удалений. В среднем за матч Биттен проводил на льду 10 минут 56 секунд.

Напомним, что в начале ноября главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы над ЦСКА (2:1) объяснял, почему канадский форвард не всегда проходил в состав красно-белых и имел маленькое игровое время.

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