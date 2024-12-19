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Миннесота Уайлд — Флорида Пантерз, результат матча 19 декабря 2024, счет 1:6, регулярный чемпионат НХЛ сезона-2024/2025

26 сейвов Бобровского помогли «Флориде» разгромить «Миннесоту». У Капризова — ассист
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В ночь с 18 на 19 декабря мск на льду «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Миннесота Уайлд» и «Флорида Пантерз». Победу со счётом 6:1 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2024, четверг. 05:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Экблад (Боквист, Самоскевич) – 03:48     1:1 Росси (Капризов, Болди) – 16:11 (pp)     1:2 Самоскевич (Экблад) – 18:14     1:3 Ткачук (Барков, Вераге) – 35:28     1:4 Ткачук (Вераге, Экблад) – 38:54 (pp)     1:5 Миккола (Лунделль, Райнхарт) – 51:10     1:6 Луостаринен (Родригес) – 59:30    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадский защитник Аарон Экблад, американский нападающий Мэки Самоскевич, канадский форвард Мэттью Ткачук, на счету которого в этой встрече дубль, и финны Нико Миккола и Ээту Луостаринен. Также россиянин Александр Барков в этой встрече сделал результативную передачу. Вратарь Сергей Бобровский сделал в этом матче 26 сейвов

У «Миннесоты» единственный забитый гол в активе австрийца Марко Росси. Российский нападающий Кирилл Капризов сделал ассист.

Следующий матч «Миннесота» проведёт дома с новичком лиги «Ютой» 21 декабря. «Флорида» дома сыграет с «Сент-Луис Блюз» также 21 декабря.

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