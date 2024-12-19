26 сейвов Бобровского помогли «Флориде» разгромить «Миннесоту». У Капризова — ассист

В ночь с 18 на 19 декабря мск на льду «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Миннесота Уайлд» и «Флорида Пантерз». Победу со счётом 6:1 одержали гости.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадский защитник Аарон Экблад, американский нападающий Мэки Самоскевич, канадский форвард Мэттью Ткачук, на счету которого в этой встрече дубль, и финны Нико Миккола и Ээту Луостаринен. Также россиянин Александр Барков в этой встрече сделал результативную передачу. Вратарь Сергей Бобровский сделал в этом матче 26 сейвов

У «Миннесоты» единственный забитый гол в активе австрийца Марко Росси. Российский нападающий Кирилл Капризов сделал ассист.

Следующий матч «Миннесота» проведёт дома с новичком лиги «Ютой» 21 декабря. «Флорида» дома сыграет с «Сент-Луис Блюз» также 21 декабря.