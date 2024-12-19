26 сейвов Бобровского помогли «Флориде» разгромить «Миннесоту». У Капризова — ассист

В ночь с 18 на 19 декабря мск на льду «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Миннесота Уайлд» и «Флорида Пантерз». Победу со счётом 6:1 одержали гости.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадский защитник Аарон Экблад, американский нападающий Мэки Самоскевич, канадский форвард Мэттью Ткачук, на счету которого в этой встрече дубль, и финны Нико Миккола и Ээту Луостаринен. Также россиянин Александр Барков в этой встрече сделал результативную передачу. Вратарь Сергей Бобровский сделал в этом матче 26 сейвов
У «Миннесоты» единственный забитый гол в активе австрийца Марко Росси. Российский нападающий Кирилл Капризов сделал ассист.
Следующий матч «Миннесота» проведёт дома с новичком лиги «Ютой» 21 декабря. «Флорида» дома сыграет с «Сент-Луис Блюз» также 21 декабря.
- 19 декабря 2024
-
08:33
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
07:15
-
07:05
-
06:55
-
06:40
-
06:29
-
06:29
-
06:13
-
05:59
-
05:47
-
04:48
-
03:40
- 18 декабря 2024
-
23:50
-
23:30
-
23:15
-
23:05
-
22:50
-
22:30
-
22:15
-
21:55
-
21:46
-
21:42
-
21:20
-
21:19
-
21:05
-
21:00
-
20:40
-
20:20
-
19:50
-
19:30
-
19:21
-
19:17