НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 19 декабря
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19 декабря в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2024, четверг. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
6 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Конечны (Фараби, Кутюрье) – 01:06 1:1 Комфер (Ларкин, Рэймонд) – 18:19 (pp) 2:1 Дебринкэт (Кейн) – 30:15 2:2 Кейтс (Фёрстер, Силер) – 30:40 3:2 Расмуссен (Комфер) – 36:05 4:2 Велено (Фишер) – 37:27 4:3 Пилинг (Кутюрье, Санхайм) – 43:50 4:4 Типпетт (Лотон, Драйсдейл) – 45:39 5:4 Кейн (Зайдер) – 47:22 6:4 Рэймонд (Ларкин) – 58:48
НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Стил (Бек, Стэнковен) – 05:14 1:1 Доми (Райлли) – 06:13 2:1 Дадонов (Джонстон, Бенн) – 20:22 2:2 Нюландер (Мэттьюс, Марнер) – 25:15 2:3 Робертсон – 25:31 2:4 Макманн (Робертсон) – 31:01 3:4 Блэквелл (Дадонов, Хейсканен) – 57:44 3:5 Нюландер (Таварес) – 58:17
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимала «Флориду Пантерз». Разгромную победу одержали гости со счётом 6:1. Ворота «Миннесоты» в этом матче защищал канадский голкипер Марк-Андре Флёри. 40-летний голкипер в 1004-й раз за карьеру в НХЛ вышел на игру в стартовом составе, что отныне является третьим результатом среди голкиперов в истории североамериканской лиги. Сегодня Марк-Андре превзошёл показатель Патрика Руа (1003 старта).
НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2024, четверг. 05:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Экблад (Боквист, Самоскевич) – 03:48 1:1 Росси (Капризов, Болди) – 16:11 (pp) 1:2 Самоскевич (Экблад) – 18:14 1:3 Ткачук (Барков, Вераге) – 35:28 1:4 Ткачук (Вераге, Экблад) – 38:54 (pp) 1:5 Миккола (Лунделль, Райнхарт) – 51:10 1:6 Луостаринен (Родригес) – 59:30
НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2024, четверг. 06:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 2
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хайнен (Хьюз) – 32:39 (pp) 0:2 Джошуа (Блюгерс, Хьюз) – 42:45 1:2 Келлер (Шмальц, Хэйтон) – 49:02 2:2 Гюнтер – 55:30 (pp) 3:2 Сергачёв (Кули) – 64:48
НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2024, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Ватрано (Гудас, Строум) – 24:45 1:1 Виларди (Элерс, Коннор) – 30:24 (pp) 1:2 Шайфли (Коннор) – 44:13 2:2 Ватрано – 55:14 3:2 Терри (Ватрано) – 59:34
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