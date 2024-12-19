Капитан «Далласа» Джейми Бенн установил рекорд «Старз» по числу сыгранных матчей

В ночь с 18 на 19 декабря мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центра» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Даллас Старз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Гости одержали волевую победу со счётом 5:3.

В этом матче принимал участие капитан «Далласа» Джейми Бенн. Канадский форвард провёл свою 1143-ю игру в карьере (все за «Даллас») и установил рекорд по количеству сыгранных матчей с момента переезда франшизы из Миннесоты в 1993 году. Он обошёл легенду клуба американского форварда Майка Модано, на счету которого 1142 игры за «Старз».

В прошедшей игре Бенн отметился результативной передачей.