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Капитан «Далласа» Джейми Бенн установил рекорд «Старз» по числу сыгранных матчей

Капитан «Далласа» Джейми Бенн установил рекорд «Старз» по числу сыгранных матчей
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В ночь с 18 на 19 декабря мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центра» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Даллас Старз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Гости одержали волевую победу со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Стил (Бек, Стэнковен) – 05:14     1:1 Доми (Райлли) – 06:13     2:1 Дадонов (Джонстон, Бенн) – 20:22     2:2 Нюландер (Мэттьюс, Марнер) – 25:15     2:3 Робертсон – 25:31     2:4 Макманн (Робертсон) – 31:01     3:4 Блэквелл (Дадонов, Хейсканен) – 57:44     3:5 Нюландер (Таварес) – 58:17    

В этом матче принимал участие капитан «Далласа» Джейми Бенн. Канадский форвард провёл свою 1143-ю игру в карьере (все за «Даллас») и установил рекорд по количеству сыгранных матчей с момента переезда франшизы из Миннесоты в 1993 году. Он обошёл легенду клуба американского форварда Майка Модано, на счету которого 1142 игры за «Старз».

В прошедшей игре Бенн отметился результативной передачей.

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