Кирилл Капризов опередил Никиту Кучерова и вышел на второе место в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз» Капризов отметился результативной передачей. Благодаря этому российский форвард набрал в текущем регулярном чемпионате 48 очков (22 шайбы и 26 передач) и опередил сразу трёх конкурентов — соотечественника Никиту Кучерова («Тампа-Бэй Лайтнинг»), немца Леона Драйзайтля («Эдмонтон Ойлерз») и финна Микко Рантанена («Колорадо Эвеланш»), в активе которых осталось по 47 очков.

Лидером бомбардирской гонки является Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), у которого по итогам игрового дня осталось 50 очков.

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