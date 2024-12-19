Кирилл Капризов опередил Никиту Кучерова и вышел на второе место в гонке бомбардиров НХЛ
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2024, четверг. 05:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Экблад (Боквист, Самоскевич) – 03:48 1:1 Росси (Капризов, Болди) – 16:11 (pp) 1:2 Самоскевич (Экблад) – 18:14 1:3 Ткачук (Барков, Вераге) – 35:28 1:4 Ткачук (Вераге, Экблад) – 38:54 (pp) 1:5 Миккола (Лунделль, Райнхарт) – 51:10 1:6 Луостаринен (Родригес) – 59:30
В матче регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз» Капризов отметился результативной передачей. Благодаря этому российский форвард набрал в текущем регулярном чемпионате 48 очков (22 шайбы и 26 передач) и опередил сразу трёх конкурентов — соотечественника Никиту Кучерова («Тампа-Бэй Лайтнинг»), немца Леона Драйзайтля («Эдмонтон Ойлерз») и финна Микко Рантанена («Колорадо Эвеланш»), в активе которых осталось по 47 очков.
Лидером бомбардирской гонки является Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), у которого по итогам игрового дня осталось 50 очков.
Видео: Капризов получил шлем лучшего игрока за хет-трик
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