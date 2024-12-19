Гол Сергачёва в овертайме принёс «Юте» волевую победу над «Ванкувером»
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В Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ютой» и «Ванкувером». Волевую победу одержали хозяева со счётом 3:2 в овертайме.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2024, четверг. 06:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 2
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хайнен (Хьюз) – 32:39 (pp) 0:2 Джошуа (Блюгерс, Хьюз) – 42:45 1:2 Келлер (Шмальц, Хэйтон) – 49:02 2:2 Гюнтер – 55:30 (pp) 3:2 Сергачёв (Кули) – 64:48
«Юта» проигрывала к 43-й минуте матча со счётом 0:2, однако сумела сравнять счёт и перевести матч в овертайм. За несколько секунд до окончания дополнительного времени российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв подключился к атаке и сумел переиграть голкипера гостей, оформив волевую победу. Россиянин был признан первой звездой матча.
В параллельном матче «Анахайм» вырвал победу на последних секундах основного времени в домашнем матче с «Виннипегом» со счётом 3:2. Победный гол на счету Троя Терри.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2024, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Ватрано (Гудас, Строум) – 24:45 1:1 Виларди (Элерс, Коннор) – 30:24 (pp) 1:2 Шайфли (Коннор) – 44:13 2:2 Ватрано – 55:14 3:2 Терри (Ватрано) – 59:34
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