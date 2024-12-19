Гол Сергачёва в овертайме принёс «Юте» волевую победу над «Ванкувером»

В Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ютой» и «Ванкувером». Волевую победу одержали хозяева со счётом 3:2 в овертайме.

«Юта» проигрывала к 43-й минуте матча со счётом 0:2, однако сумела сравнять счёт и перевести матч в овертайм. За несколько секунд до окончания дополнительного времени российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв подключился к атаке и сумел переиграть голкипера гостей, оформив волевую победу. Россиянин был признан первой звездой матча.

В параллельном матче «Анахайм» вырвал победу на последних секундах основного времени в домашнем матче с «Виннипегом» со счётом 3:2. Победный гол на счету Троя Терри.