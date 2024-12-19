В «Сиэтле» оценили приобретение Какко в результате обмена с «Рейнджерс»

Генеральный менеджер «Сиэтла» Рон Фрэнсис оценил приобретение финского нападающего Каапо Какко в результате обмена с «Рейнджерс».

«Мы пытались закрыть дыру в составе, ведь с травмой Джордана Эберле нам не хватало игрока на правом фланге. Этот парень может играть на правом фланге. Он габаритный и мастеровитый игрок. Поэтому мы подумали, что это правильный шаг. Каапо — молодой скоростной нападающий, который привносит в нашу команду мастерство и усилит атаку. Мы рады, что он присоединится к нам», — цитирует Фрэнсиса пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Какко принял участие в 30 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив четыре гола и 10 результативных передач при коэффициенте полезности «+9».