Главный тренер «Северстали» негативно высказался о спаренных матчах в КХЛ

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев оценил победу над «Сочи» (4:2) и назвал игру в большинстве ключевым аспектом успеха. Специалист негативно высказался о спаренных матчах в КХЛ. Следующую игру команды вновь проведут между собой в Череповце 20 декабря.

«Ключевой момент матча – игра в большинстве. В начале второго периода соперник получил четырёхминутное удаление. Сегодня наше большинство сработало. Мы получили гандикап, повели в счёте, сохранили это преимущество до конца игры.

– Два спаренных матча с одним и тем же соперником – как вы относитесь к этому?

– Мне кажется, это не очень интересно. В том году у нас была такая же история. Мы два матча провели, только в Сочи. Всё-таки играть с разными соперниками привычнее. И для тренеров, и для хоккеистов, – цитирует Козырева пресс-служба клуба.