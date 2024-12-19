Главный тренер «Северстали» негативно высказался о спаренных матчах в КХЛ

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев оценил победу над «Сочи» (4:2) и назвал игру в большинстве ключевым аспектом успеха. Специалист негативно высказался о спаренных матчах в КХЛ. Следующую игру команды вновь проведут между собой в Череповце 20 декабря.
«Ключевой момент матча – игра в большинстве. В начале второго периода соперник получил четырёхминутное удаление. Сегодня наше большинство сработало. Мы получили гандикап, повели в счёте, сохранили это преимущество до конца игры.
– Два спаренных матча с одним и тем же соперником – как вы относитесь к этому?
– Мне кажется, это не очень интересно. В том году у нас была такая же история. Мы два матча провели, только в Сочи. Всё-таки играть с разными соперниками привычнее. И для тренеров, и для хоккеистов, – цитирует Козырева пресс-служба клуба.
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