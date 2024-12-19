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Главный тренер «Северстали» негативно высказался о спаренных матчах в КХЛ

Главный тренер «Северстали» негативно высказался о спаренных матчах в КХЛ
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев оценил победу над «Сочи» (4:2) и назвал игру в большинстве ключевым аспектом успеха. Специалист негативно высказался о спаренных матчах в КХЛ. Следующую игру команды вновь проведут между собой в Череповце 20 декабря.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Дыбленко (Аймурзин) – 16:20 (5x5)     2:0 Коростелёв (Пилипенко, Аймурзин) – 27:51 (5x4)     3:0 Пилипенко (Буренов) – 28:48 (5x4)     3:1 Никонов – 43:01     4:1 Лишка (Коростелёв, Аймурзин) – 48:11 (5x4)     4:2 Венгрыжановский (Манухов, Попов) – 49:00 (5x5)    

«Ключевой момент матча – игра в большинстве. В начале второго периода соперник получил четырёхминутное удаление. Сегодня наше большинство сработало. Мы получили гандикап, повели в счёте, сохранили это преимущество до конца игры.

– Два спаренных матча с одним и тем же соперником – как вы относитесь к этому?
– Мне кажется, это не очень интересно. В том году у нас была такая же история. Мы два матча провели, только в Сочи. Всё-таки играть с разными соперниками привычнее. И для тренеров, и для хоккеистов, – цитирует Козырева пресс-служба клуба.

Матч СКА – «Торпедо» 19 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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