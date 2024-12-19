Главный тренер «Сочи»: нам нужно быть лучше во многих компонентах
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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов оценил поражение от «Северстали» (2:4) и заявил, что внесёт изменения к следующему матчу. В следующей игре команды вновь встретятся между собой в Череповце 20 декабря.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Дыбленко (Аймурзин) – 16:20 (5x5) 2:0 Коростелёв (Пилипенко, Аймурзин) – 27:51 (5x4) 3:0 Пилипенко (Буренов) – 28:48 (5x4) 3:1 Никонов – 43:01 4:1 Лишка (Коростелёв, Аймурзин) – 48:11 (5x4) 4:2 Венгрыжановский (Манухов, Попов) – 49:00 (5x5)
– Нам противостояла хорошая, сильная команда. Было несколько необязательных удалений, соперник реализовал свои моменты. Третий период можно отметить – мы немного добавили. Появилось больше моментов. У нас впереди день. Нужно хорошо перегруппироваться. Завтра потренируемся. Будем готовиться к следующему матчу. Нам нужно быть лучше во многих компонентах.
– Вы будете вносить изменения с учётом сегодняшней игры?
– Конечно, мы сядем, подумаем. Какие-то изменения будут, да, – цитирует Зубова пресс-служба череповецкого клуба.
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