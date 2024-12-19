Главный тренер «Сочи»: нам нужно быть лучше во многих компонентах

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов оценил поражение от «Северстали» (2:4) и заявил, что внесёт изменения к следующему матчу. В следующей игре команды вновь встретятся между собой в Череповце 20 декабря.

– Нам противостояла хорошая, сильная команда. Было несколько необязательных удалений, соперник реализовал свои моменты. Третий период можно отметить – мы немного добавили. Появилось больше моментов. У нас впереди день. Нужно хорошо перегруппироваться. Завтра потренируемся. Будем готовиться к следующему матчу. Нам нужно быть лучше во многих компонентах.

– Вы будете вносить изменения с учётом сегодняшней игры?

– Конечно, мы сядем, подумаем. Какие-то изменения будут, да, – цитирует Зубова пресс-служба череповецкого клуба.