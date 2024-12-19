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«Питтсбург» выменял у «Сент-Луиса» бывшего защитника «Пингвинз»

«Питтсбург» выменял у «Сент-Луиса» бывшего защитника «Пингвинз»
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«Питтсбург» выменял у «Сент-Луиса» бывшего защитника «Пингвинз» Пьера-Оливье Жозефа. Компенсация за игрока обороны будет определена позднее.

В текущем сезоне 25-летний Жозеф провёл 23 матча, в которых отметился двумя результативными передачами с показателем полезности «-7» и 23 штрафными минутами. Защитник подписал однолетний контракт с «Блюз» в июле 2024 года с зарплатой в $ 950 тыс. Пьер-Оливье получил возможность играть вместе со своим братом Матье Жозефом.

Жозеф ранее уже выступал на «Питтсбург», за который сыграл 147 матчей, забил восемь голов и отдал 29 результативных передач, набрав 37 очков.

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