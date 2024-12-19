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СКА — Торпедо. Прямая трансляция
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«Амур» расторг контракт с вратарём Игорем Бобковым

«Амур» расторг контракт с вратарём Игорем Бобковым
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По инициативе ХК «Амур» генеральным директором Евгением Лугиным принято решение расторгнуть контракт с вратарём Игорем Бобковым, сообщает хоккейное агентство Winners. После необходимых формальностей голкипер получит статус свободного агента.

В текущем сезоне 33-летний Бобков провёл 20 матчей, в которых одержал лишь три победы с процентом отражённых бросков 89,7%. В апреле 2024 года голкипер продлил контракт с хабаровским клубом сроком на два года.

Всего в КХЛ на счету Бобкова 389 матчей, в которых голкипер одержал 168 побед с процентом отражённых бросков 92%. В текущем сезоне «Амур» испытывает большие трудности и на данный момент занимает последнее место в КХЛ.

Матч СКА – «Торпедо» 19 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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