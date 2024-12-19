Главный тренер «Миннесоты» назвал причины разгромного поражения от «Флориды»

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс назвал причины разгромного поражения от «Флориды» (1:6) и заявил, что хоккеисты «Уайлд» сделали несколько критических ошибок.

«Я думаю, что игра была равной до тех пор, пока мы не допустили пару критических ошибок в конце второго периода. И соперник забил два гола. В третьем периоде мы немного поднажали, но не сильно. Соперник смог справиться с нашим давлением, а мы не смогли многого добиться», — цитирует Хайнса пресс-служба клуба.

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук отметился двумя голами. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов записал на свой счёт результативную передачу, его гол в матче не был засчитан.