Главный тренер «Миннесоты» назвал причины разгромного поражения от «Флориды»
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Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс назвал причины разгромного поражения от «Флориды» (1:6) и заявил, что хоккеисты «Уайлд» сделали несколько критических ошибок.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2024, четверг. 05:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Экблад (Боквист, Самоскевич) – 03:48 1:1 Росси (Капризов, Болди) – 16:11 (pp) 1:2 Самоскевич (Экблад) – 18:14 1:3 Ткачук (Барков, Вераге) – 35:28 1:4 Ткачук (Вераге, Экблад) – 38:54 (pp) 1:5 Миккола (Лунделль, Райнхарт) – 51:10 1:6 Луостаринен (Родригес) – 59:30
«Я думаю, что игра была равной до тех пор, пока мы не допустили пару критических ошибок в конце второго периода. И соперник забил два гола. В третьем периоде мы немного поднажали, но не сильно. Соперник смог справиться с нашим давлением, а мы не смогли многого добиться», — цитирует Хайнса пресс-служба клуба.
Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук отметился двумя голами. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов записал на свой счёт результативную передачу, его гол в матче не был засчитан.
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