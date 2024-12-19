Михаил Сергачёв оценил свой второй победный гол в овертайме в текущем сезоне
Поделиться
Защитник «Юты» Михаил Сергачёв оценил свой второй победный гол в овертайме в текущем сезоне. Россиянин стал автором победной шайбы на последних секундах дополнительного времени матча с «Ванкувером» (3:2 ОТ).
НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2024, четверг. 06:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 2
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хайнен (Хьюз) – 32:39 (pp) 0:2 Джошуа (Блюгерс, Хьюз) – 42:45 1:2 Келлер (Шмальц, Хэйтон) – 49:02 2:2 Гюнтер – 55:30 (pp) 3:2 Сергачёв (Кули) – 64:48
«Да, это приятно. Наконец-то мы набрали два очка дома. Это здорово. Я думаю, что мы не выигрывали дома в течение месяца или около того. Так что, вы знаете, это была большая победа», — цитирует Сергачёва пресс-служба клуба.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Сергачёв забил свой второй гол в овертайме в текущем сезоне. В первый раз россиянин отличился в матче с «Монреалем» (3:2 ОТ). В текущем сезоне на счету игрока обороны 23 (8+15) очка в 31 матче.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 декабря 2024
-
11:35
-
11:15
-
10:50
-
10:25
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
08:55
-
08:45
-
08:33
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
07:15
-
07:05
-
06:55
-
06:40
-
06:29
-
06:29
-
06:13
-
05:59
-
05:47
-
04:48
-
03:40
- 18 декабря 2024
-
23:50
-
23:30
-
23:15
-
23:05
-
22:50
-
22:30
-
22:15
-
21:55
-
21:46
-
21:42