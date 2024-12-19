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Михаил Сергачёв оценил свой второй победный гол в овертайме в текущем сезоне

Михаил Сергачёв оценил свой второй победный гол в овертайме в текущем сезоне
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Защитник «Юты» Михаил Сергачёв оценил свой второй победный гол в овертайме в текущем сезоне. Россиянин стал автором победной шайбы на последних секундах дополнительного времени матча с «Ванкувером» (3:2 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2024, четверг. 06:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 2
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хайнен (Хьюз) – 32:39 (pp)     0:2 Джошуа (Блюгерс, Хьюз) – 42:45     1:2 Келлер (Шмальц, Хэйтон) – 49:02     2:2 Гюнтер – 55:30 (pp)     3:2 Сергачёв (Кули) – 64:48    

«Да, это приятно. Наконец-то мы набрали два очка дома. Это здорово. Я думаю, что мы не выигрывали дома в течение месяца или около того. Так что, вы знаете, это была большая победа», — цитирует Сергачёва пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Сергачёв забил свой второй гол в овертайме в текущем сезоне. В первый раз россиянин отличился в матче с «Монреалем» (3:2 ОТ). В текущем сезоне на счету игрока обороны 23 (8+15) очка в 31 матче.

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