ЦСКА — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 19 декабря, на стадионе «ЦСКА-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Спартаком». Встреча начнётся в 19:30 мск. Матч будет посвящён 55-летнему юбилею Сергея Фёдорова.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это будет уже четвёртая встреча между командами из шести запланированных в текущем сезоне. «Спартак» одержал победы во всех трёх матчах сезона.

На данный момент красно-белые располагаются на второй строчке таблицы Западной конференции КХЛ после 35 матчей. Московские армейцы отстают на три очка при игре в запасе и на данный момент занимают четвёртое место в таблице Запада.