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СКА — Торпедо. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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ЦСКА — Спартак: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

ЦСКА — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 19 декабря, на стадионе «ЦСКА-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Спартаком». Встреча начнётся в 19:30 мск. Матч будет посвящён 55-летнему юбилею Сергея Фёдорова.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет уже четвёртая встреча между командами из шести запланированных в текущем сезоне. «Спартак» одержал победы во всех трёх матчах сезона.

На данный момент красно-белые располагаются на второй строчке таблицы Западной конференции КХЛ после 35 матчей. Московские армейцы отстают на три очка при игре в запасе и на данный момент занимают четвёртое место в таблице Запада.

Матч СКА – «Торпедо» 19 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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