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«Даже не задумывался, стоит ли ехать». Миска — об игре в сборной мира КХЛ на КПК

«Даже не задумывался, стоит ли ехать». Миска — об игре в сборной мира КХЛ на КПК
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Вратарь московского «Динамо» Хантер Миска рассказал о своём участии в Кубке Первого канала в составе сборной мира КХЛ.

— Вы наверняка могли отказаться от поездки в сборную мира КХЛ, провести больше времени с семьёй. Что заставило вас согласиться?
— Это было очень лёгкое решение. У меня и моей семьи не было особых планов на этот перерыв. Я даже не знаю, сколько выходных получил бы, если бы не приехал сюда. Когда пришло предложение — это было примерно за полторы-две недели до турнира — я даже не задумывался, стоит принимать его или нет.

— Удивил сам факт такого предложения?
— Не совсем. Я знал, что будет такой турнир, об этом говорили в команде, но не знал, будут ли приглашать нас или нет.

— Перспектива поработать с Майком Кинэном привлекала?
— Он был очень дружелюбен ко всем с начала работы. Да, это очень круто. Майк — большая фигура в хоккее. Играть под руководством таких тренеров всегда большая честь.

— Он действительно отдаётся игре с такой страстью, как об этом говорят?
— Да. Он невероятен.

— Что в целом думаете о концепте сборной мира?
— Мне понравилась эта идея. Прикольно, когда собираются игроки с разных команд. Здорово, что у нас появилась возможность поиграть вместе со многими классными легионерами и показать своё мастерство. У нас собралась отличная команда в самом расцвете лет.

— Похоже на то, что было на Кубке мира — 2016 со сборными Европы и Северной Америки, не так ли?
— Да, это точно. Жаль, что не все топовые легионеры смогли сюда приехать, — сказал Миска в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Хантером Миской читайте на «Чемпионате»:
«Болельщики «Динамо» говорят: «Мы доверяем тебе, не слушай критику». Интервью с Миской
Эксклюзив
«Болельщики «Динамо» говорят: «Мы доверяем тебе, не слушай критику». Интервью с Миской
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