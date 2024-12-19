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Миска назвал трёх вратарей КХЛ, чья игра ему импонирует

Миска назвал трёх вратарей КХЛ, чья игра ему импонирует
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Вратарь московского «Динамо» Хантер Миска назвал трёх вратарей КХЛ, чья игра ему импонирует.

— Кого выделите из коллег в КХЛ?
— Зака Фукале, мне очень нравится, как он играет. Игорь Бобков — он большой парень, очень хороший вратарь. Ещё хороший вратарь у ЦСКА — Иван Просветов. Я пересекался с ним в тренировочном лагере «Аризоны» и играл против него в АХЛ. У нас было несколько хороших баталий за годы там, против него было весело играть, прикольно, что мы встретились и здесь. Он очень атлетичный, за ним интересно наблюдать, — сказал Миска в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Хантером Миской читайте на «Чемпионате»:
«Болельщики «Динамо» говорят: «Мы доверяем тебе, не слушай критику». Интервью с Миской
Эксклюзив
«Болельщики «Динамо» говорят: «Мы доверяем тебе, не слушай критику». Интервью с Миской
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