Хантер Миска: обожаю Россию! Ни на секунду не пожалел, что приехал сюда

Вратарь московского «Динамо» Хантер Миска заявил, что ему очень нравится играть и жить в России.

— Вам наверняка что-то рассказывали о России до того, как вы переехали сюда. Что успели выделить для себя в нашей стране за время пребывания здесь?

— Я обожаю вашу страну! Многие легионеры отмечают, и я соглашусь, что здесь очень чисто. Как я сказал в нашем разговоре до начала записи, здесь есть все условия для детей и семьи, это очень важно для меня, особенно когда мы уезжаем на выезд. На выходных всегда есть возможность как-то занять детей — отвести в аквапарк или на какую-нибудь площадку в торговых центрах. Зимой тут невероятно красиво — столько новогодних и рождественских украшений и гирлянд. Я наслаждаюсь своим временем здесь.

— То есть вы не пожалели, что приехали в Россию?

— Ни на секунду! — сказал Миска в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.