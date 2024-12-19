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Хантер Миска: обожаю Россию! Ни на секунду не пожалел, что приехал сюда

Хантер Миска: обожаю Россию! Ни на секунду не пожалел, что приехал сюда
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Вратарь московского «Динамо» Хантер Миска заявил, что ему очень нравится играть и жить в России.

— Вам наверняка что-то рассказывали о России до того, как вы переехали сюда. Что успели выделить для себя в нашей стране за время пребывания здесь?
— Я обожаю вашу страну! Многие легионеры отмечают, и я соглашусь, что здесь очень чисто. Как я сказал в нашем разговоре до начала записи, здесь есть все условия для детей и семьи, это очень важно для меня, особенно когда мы уезжаем на выезд. На выходных всегда есть возможность как-то занять детей — отвести в аквапарк или на какую-нибудь площадку в торговых центрах. Зимой тут невероятно красиво — столько новогодних и рождественских украшений и гирлянд. Я наслаждаюсь своим временем здесь.

— То есть вы не пожалели, что приехали в Россию?
— Ни на секунду! — сказал Миска в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Хантером Миской читайте на «Чемпионате»:
«Болельщики «Динамо» говорят: «Мы доверяем тебе, не слушай критику». Интервью с Миской
Эксклюзив
«Болельщики «Динамо» говорят: «Мы доверяем тебе, не слушай критику». Интервью с Миской
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