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Миска: не у всех в «Динамо» сразу получилось принять систему игры. Сейчас мы единое целое

Миска: не у всех в «Динамо» сразу получилось принять систему игры. Сейчас мы единое целое
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Вратарь московского «Динамо» Хантер Миска рассказал, почему бело-голубые испытывали проблемы на старте сезона и за счёт чего смогли улучшить свою игру и наладить результаты.

— С чем связываете улучшение результатов и длинную победную серию «Динамо» в ноябре?
— Думаю, каждый игрок понял и принял систему игры. Кажется, раньше с этим были проблемы, не у всех получилось сделать это сразу. Сейчас мы единое целое, а не собрание индивидуальностей. Это важная часть успеха команды. Теперь не нужно ничего чинить — только становиться лучше, — сказал Миска в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Хантером Миской читайте на «Чемпионате»:
«Болельщики «Динамо» говорят: «Мы доверяем тебе, не слушай критику». Интервью с Миской
Эксклюзив
«Болельщики «Динамо» говорят: «Мы доверяем тебе, не слушай критику». Интервью с Миской
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