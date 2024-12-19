Миска: не у всех в «Динамо» сразу получилось принять систему игры. Сейчас мы единое целое

Вратарь московского «Динамо» Хантер Миска рассказал, почему бело-голубые испытывали проблемы на старте сезона и за счёт чего смогли улучшить свою игру и наладить результаты.

— С чем связываете улучшение результатов и длинную победную серию «Динамо» в ноябре?

— Думаю, каждый игрок понял и принял систему игры. Кажется, раньше с этим были проблемы, не у всех получилось сделать это сразу. Сейчас мы единое целое, а не собрание индивидуальностей. Это важная часть успеха команды. Теперь не нужно ничего чинить — только становиться лучше, — сказал Миска в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.