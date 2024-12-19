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Американский вратарь «Динамо» Миска объяснил, почему хочет получить гражданство России

Американский вратарь «Динамо» Миска объяснил, почему хочет получить гражданство России
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Американский вратарь московского «Динамо» Хантер Миска объяснил, почему хочет получить гражданство России. Голкипер выступает в Континентальной хоккейной лиге с начала текущего сезона и заявлял, что ему очень нравится играть и жить в России.

— Алексей Сопин сказал, что вы сказали, что открыты к получению гражданства РФ.
— Да, я открыт ко всему. Я хочу продолжать играть в хоккей. Если появится возможность, которая позволит мне продолжить играть в России, то я бы, конечно, хотел бы ей воспользоваться.

— Примеры Пакетта и Менелла вдохновили вас?
— Да, 100%, — сказал Миска в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Хантером Миской читайте на «Чемпионате»:
«Болельщики «Динамо» говорят: «Мы доверяем тебе, не слушай критику». Интервью с Миской
Эксклюзив
«Болельщики «Динамо» говорят: «Мы доверяем тебе, не слушай критику». Интервью с Миской
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