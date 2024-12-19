Американский вратарь «Динамо» Миска объяснил, почему хочет получить гражданство России

Американский вратарь московского «Динамо» Хантер Миска объяснил, почему хочет получить гражданство России. Голкипер выступает в Континентальной хоккейной лиге с начала текущего сезона и заявлял, что ему очень нравится играть и жить в России.

— Алексей Сопин сказал, что вы сказали, что открыты к получению гражданства РФ.

— Да, я открыт ко всему. Я хочу продолжать играть в хоккей. Если появится возможность, которая позволит мне продолжить играть в России, то я бы, конечно, хотел бы ей воспользоваться.

— Примеры Пакетта и Менелла вдохновили вас?

— Да, 100%, — сказал Миска в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.